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30.12.2020 - 13:39 | | DHA

Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, avlanması gereken büyüklüğün altında olan 30 ton hamsiye el koyuldu. Hamsileri avlayan 5 kişiye toplam 9 bin 300 TL ceza kesildi.

Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu

Kilimli Balıkçı Barınağı'nda avlanan hamsilerin boyunun belirlenen ölçülerin altında olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Teknede bulunan yaklaşık 30 ton hamsinin yem fabrikasına götürülmek üzere 3 kamyona yüklendiği tespit edildi. İnceleme sonucunda da balıkların belirlenen ölçülerden küçük olduğu tespit edildi.

Ekipler, 30 ton hamsiye el koyarak, Kilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.

Tekne kaptanının da aralarında olduğu 5 kişiye toplam 9 bin 300 lira ceza uygulandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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