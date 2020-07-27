27.07.2020 - 17:12 | | DHA
Zonguldak'ta devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Aydın Akman (59), kullandığı tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Alaplı'ya bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Aydın Akman'ın kullandığı tarım aracı patpat, devrildi. Akman tarım aracının altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Aydın Akman'ı hastaneye kaldırdı. Akman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika... Öldürülen Nero'nun sahibi konuştu!İstanbul Sarıyer'de lüks bir villanın önünde yaşayan Alman kurdu Nero iki gün önce silahla vurularak öldürüldü. Nero'yu öldüren kişi köpeğin eşini dizinden ısırdığını iddia etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca, büyük tepki çekti.