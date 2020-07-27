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27.07.2020 - 17:12 | | DHA

Zonguldak'ta devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Aydın Akman (59), kullandığı tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Alaplı'ya bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Aydın Akman'ın kullandığı tarım aracı patpat, devrildi. Akman tarım aracının altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Aydın Akman'ı hastaneye kaldırdı. Akman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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