Zonguldak’ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; K.B (70), Ş.D(22),S.U(57), T.K.(22), B.K.(20),O.K.(16),B.Ç(17) isimli 7 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonlarda drone ile tespit edilen; 106 kök hint keneviri, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.B (70) ve Ş.D (22) isimli şüpheliler; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.