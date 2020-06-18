Zonguldak’ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; K.B (70), Ş.D(22),S.U(57), T.K.(22), B.K.(20),O.K.(16),B.Ç(17) isimli 7 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonlarda drone ile tespit edilen; 106 kök hint keneviri, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.B (70) ve Ş.D (22) isimli şüpheliler; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İncekum Plajı, temiz, duru, masmavi denizi ve altın rengi incecik kumuyla tropik adayı andırıyorMuğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, masmavi, temiz, duru denizi ve altın rengindeki incecik kumuyla tropik adayı andırıyor. Yılda yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan plajın işletmecisi Cemal Bingöl, "Sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere her türlü önlemi alarak hizmetimize devam ediyoruz" dedi.