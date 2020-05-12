MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta feci olay! Küçük çocuk 3. kattan düştü
ABONE OL
12.05.2020 - 09:07 | | İHA

Zonguldak'ta feci olay! Küçük çocuk 3. kattan düştü

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde 3 yaşındaki çocuk binanın 3. katındaki mutfak camından düşerek yaralandı.

Zonguldak'ta feci olay! Küçük çocuk 3. kattan düştü

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı bir apartmanın 3. Katında oturan 3 yaşında ki A.D. mutfak camından dışarıyı izlerken dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 saplık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Milliyet'te Gündem (12 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta feci olay! Küçük çocuk 3. kattan düştü

Zonguldak'ta feci olay! Küçük çocuk 3. kattan düştü

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün tatil yapılacak? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaç gün tatil yapılacak? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Sıradaki Haber