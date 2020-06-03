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03.06.2020 - 15:38 | | İHA

Zonguldak'ta hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi. Törene; BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezî Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler, güvenlik görevlileri ve personeller katıldı.

Dualar okunmasının ardından Zekeriya Duyar için helallik istendi. Duaların okunmasının ardından Zekeriya Duyar Kozlu İlçesi Üçköy' de kılınan cenaze namazı sonrası defin edildi.

MSB duyurdu! Haziran celp dönemi açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak için garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağını bildirdi.
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