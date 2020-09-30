30.09.2020 - 11:41 | | AA
Zonguldak'ta karı kocayı öldüren kişi intihara teşebbüs etti
Gelen bir son dakika haberine göre; Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde karı koca olan 2 kişiyi silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cevat S, 690 Evler Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (45) ve eşi Cemile Kumuz'a (40) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber alarak olay yerine gelen çiftin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Çiftin 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından otomobiliyle kaçan Cevat S. ise İlçe Halk Eğitim Merkezi binasına çarparak kaza yaptı. Cevat S, aracında silahla intihara teşebbüs etti.
Sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Cevat S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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