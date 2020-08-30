30.08.2020 - 19:29 | | İHA
Zonguldak'ta korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye Karabük başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden destek ekipler gönderildi. Yaklaşık 10 hektar alanı kapsayan bölgede yaklaşık 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor.
Yangını söndürme çalışmalarına Karabük’ten helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Türkiye'nin günlük corona virüs tabosu ( 30 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu. Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz" dedi.