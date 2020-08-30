MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta korkutan yangın! Kontrol altına alındı
ABONE OL
30.08.2020 - 19:29 | | AA

Zonguldak'ta korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Karabük'ten de destek ekipler gönderildi.

 

Zonguldakta korkutan yangın Kontrol altına alındı

Yaklaşık 100 dönüm alanı etkileyen yangını söndürmek için 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor.

Söndürme çalışmalarına helikopter ile araçlarıyla bölgeye giden köylülerin de destek verdiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Zonguldak'ta orman yangınıZonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Süper Loto'da büyük ikrami için geri sayım! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto'da büyük ikrami için geri sayım! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Sıradaki Haber