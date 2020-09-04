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04.09.2020 - 12:46 | | AA

Zonguldak'ta nikah merasimleri bir saat sürede tamamlanacak

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünlerle nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.

Zonguldak'ta nikah merasimleri bir saat sürede tamamlanacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz  başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19  salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi  etkinliklere müsaade edilmemesine ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek  olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının  sağlanmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında,  sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun  pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına karar verildiği belirtilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun  oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü  yiyecek, ­içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir  şekilde müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını  olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve  nikah törenlerine katılmasının yasaklanmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak  düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta gibi)  görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine  ağırlık verilmesine, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin  temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah  merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında  İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Kovid-­19 Salgın  Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet  edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde gerekli idari para  cezası ile adli işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

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