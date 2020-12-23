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23.12.2020 - 00:48 | | DHA

Zonguldak'ta olaylÄ± gece! Sesleri duyan komÅŸular yardÄ±ma koÅŸtu...

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde, Yasemin (36) ve Ferhat AydÄ±n (40)Â Ã§ifti borÃ§ meselesi nedeniyle evlerine gelen 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedildi. Yaralanan Ã§iftÂ hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Polis, ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±ndaÂ EreÄŸli'ye baÄŸlÄ±Â BaÄŸlÄ±k Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re,Â 3 kiÅŸi sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal edip borÃ§ meselesi nedeniyle aralarÄ±ndaÂ husumet bulunan Ferhat AydÄ±n'Ä±n evine gitti. Ferhat AydÄ±n ile 3 kiÅŸi arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada, Ferhat AydÄ±n ve eÅŸi Yasemin AydÄ±n 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedilerek yaralandÄ±.

Sesleri duyan komÅŸularÄ±nÄ±n haber vermesi Ã¼zerine olay yerine, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleriÂ geldi. AydÄ±n Ã§ifti, saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§anÂ 3Â kiÅŸiyiÂ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

Adana'da köpeÄŸe çarpan motosikletli kurye yaralandÄ±Adana'da sokak köpeÄŸine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandÄ±. YaÅŸanan kaza anÄ± ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaralÄ±ya müdahalesi, bir baÅŸka haber için olay yerinde olan AA kameramanÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi.
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