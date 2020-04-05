Zonguldak’ta risk iki kat daha fazla

Nüfusuna göre vaka ve ölüm oranın en yüksek olduğu iller arasında ilk sıralarda yer alan Zonguldak, bu tablo nedeniyle büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan 31. il oldu. Madenci şehri Zonguldak’ta akciğer hastalıklarının yaygın olarak görülmesi, koronavirüsün yıkıcı etkisini de artıyor. Nüfusuna göre vaka ve ölüm oranın en yüksek olduğu iller arasında ilk sıralarda yer alan Zonguldak, bu tablo nedeniyle büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan 31. il oldu. Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan’daki verisine göre Zonguldak’ta 112 vaka ve 5 ölüm gerçekleşti. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede. Hiç kimse rahat olmasın” uyarısında bulundu.

Türk Tabipler Birliği Zonguldak Şube Başkanı Dr. Şenol Yavuz ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil Milliyet’e konuştu. Zonguldak’ta 70 bine yakın yaşlı nüfus olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuz, “Burası maden şehri. İnsanların çoğunluğu akciğer hastası. Yaş itibariyle yine bölgedeki yaşlılarda hipertansiyon ve diyabet var. Virüs akciğeri tuttuğu için Zonguldak için risk daha fazla” dedi. GMİS Başkanı Yeşil ise, madenlerde normalde 9 bin 300 personelin olduğunu ancak faaliyetlerin geçen hafta durdurulduğunu belirtti. Yeşil, “Şu anda sadece 725 zorunlu çalışan ekibimiz (büro çalışanı-tulumbacı-sinyalci gibi) var. Madenlerin yakında yaşayanlardan seçtik bu kişileri. Onlar da 15 günlük periyotlarla değişiyor” dedi.