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31.03.2020 - 14:11 | | DHA

Zonguldak'ta sahte dezenfektan operasyonu! Gözaltına alınanlar var

Zonguldak’ta, jandarma ekiplerince baskın düzenlenen depoda, 768 sahte dezenfektan ürünü ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta sahte dezenfektan operasyonu! Gözaltına alınanlar var

Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ş.T.'nin (40), Ankara'dan temin ettiği, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan el dezenfektanlarını piyasa süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet başsavcılığının verdiği iznin ardından jandarma ekipleri, Ereğli ilçesindeki depoya baskın düzenledi. Depoda, satışa hazır 1'er litrelik 768 dezenfektan ürünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ş.T. ile S.Y. (40) ve E.Y. (47) gözaltına alındı.

 

 

 

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