Zonguldak'ta 'uçak düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ereğli ve Alaplı ilçesi liman ve kıyıya yakın bölgede bir uçağın alçak uçuş yaptığını görenler tedirginlik yaşadı. Uçağın denize yaklaştığını görenler 112 Acil hattını arayarak, uçağın düştüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine yapılan araştırmada uçağın Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı olduğu tespit edildi. Denizden su alan uçak, Karabük'teki orman yangınına müdahale için tekrar havalandı.

'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade ederek, "İhbar üzerine ekipler çalışma yaptı. Uçak, yangına müdahale için denizden su almış. Bu durum da yanlış anlaşılmış. Olumsuz bir durum yok" dedi.