MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
ABONE OL
29.06.2020 - 09:44 | | AA

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A. ve A.A'nın İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Devrek ilçesine geldikleri belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. 

Zanlıların üst aramasında ve araçlarında 989 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E, K.Ö. ve G.T'nin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. 

Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Kekeler köyü mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mersin’de maskeli ilk yat turu başladıMersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde düzenlenen ilk yat turu yoğun ilgi gördü. Yatlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Silifke Kaymakamlığının almış olduğu kararlar nedeniyle yüzde 50 kapasite, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ile ilk turlarına başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama

Diyarbakır merkezli 7 ildeki terör operasyonunda 8 tutuklama

Sıradaki Haber