Zor Eş Anlamlısı Nedir? Zor Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Zor kelimesi için Türk Dil Kurumu açısından ele alınan eş anlamlı sözcük ‘güçlük’ ya da ‘sıkıntı’ şeklinde geçmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu kelimeleri aynı anlam üzerinden amaca uygun kullanabilirsiniz.



Zor Kelimesinin Eş Anlamlısı



Zor kelimesinin eş anlamlısı olarak farklı sözcükleri değerlendirmek mümkün.



- Güçlük,

- Sıkıntı,

- Mecburiyet,



Bu gibi kelimeler amaca uygun şekilde zor sözcüğü için eş anlamlı olarak değerlendirilebilir.



Zor Nedir?



Zor kelimesinin anlamı ‘sıkıntı ya da güçlük içinde yapılan, kolay olmayan’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımı üzerinden tek başına ya da farklı cümleler içerisinde zor sözcüğünün kullanabilirsiniz. Aynı zamanda eş anlamlı sözcüklerini gündelik yaşam içerisinde değerlendirmeniz mümkün. Ancak ana kelime olarak zor eş anlamlı sözcükleri yerine daha fazla değerlendirilen kelimedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;



‘’Zor süreci geride bıraktık.’’