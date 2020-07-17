Zorlu Gün filmi konusu nedir? İşte Zorlu Gün oyuncuları...

Sun-kyun Lee, Cho Jin-Woong ve Man-Sik Jeong'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Zorlu Gün filmi bugün televizyonda ilk kez yayınlanacak. Seong-Hoon Kim, 2014 yapımı Zorlu Gün filminin yönetmenliğini gerçekleştirdi.. Peki Zorlu Gün filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

ZORLU GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Annesinin cenazesinden dönmekte olan polis memuru Gun-Soo, yolculuk esnasında kazara bir adama çarpar ve adam oracıkta hayatını kaybeder. Gun-Soo, anın şokuyla riskli bir karar alarak olayı örtbas etmeye karar verir; adamın cesedini annesinin tabutunun içine saklar. Bu hareketi kısa süre içerisinde büyük karmaşalara neden olacaktır.

ZORLU GÜN OYUNCULARI

Sun-kyun Lee

Cho Jin-Woong

Man-Sik Jeong