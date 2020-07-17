17.07.2020 - 15:44 |
Zorlu Gün filmi konusu nedir? İşte Zorlu Gün oyuncuları...
Yerli ve yabancı filmler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Zorlu gün filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Gerilim, aksiyon ve polisiye türündeki filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İşte Zorlu Gün filmi konusu ve oyuncuları...
Sun-kyun Lee, Cho Jin-Woong ve Man-Sik Jeong'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Zorlu Gün filmi bugün televizyonda ilk kez yayınlanacak. Seong-Hoon Kim, 2014 yapımı Zorlu Gün filminin yönetmenliğini gerçekleştirdi.. Peki Zorlu Gün filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
ZORLU GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Annesinin cenazesinden dönmekte olan polis memuru Gun-Soo, yolculuk esnasında kazara bir adama çarpar ve adam oracıkta hayatını kaybeder. Gun-Soo, anın şokuyla riskli bir karar alarak olayı örtbas etmeye karar verir; adamın cesedini annesinin tabutunun içine saklar. Bu hareketi kısa süre içerisinde büyük karmaşalara neden olacaktır.
ZORLU GÜN OYUNCULARI
Sun-kyun Lee
Cho Jin-Woong
Man-Sik Jeong