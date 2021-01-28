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28.01.2021 - 18:02 | | DHA

Zorlu koşullar onları durdurmuyor! Komandolar görev başında

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların, kar motosikleti ve kayaklarla yaptığı muharebe eğitiminden çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Zorlu koşullar onları durdurmuyor! Komandolar görev başında

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli kahraman komandolarımız, 'Komando Kolu Kayaklı Muharebe Eğitimi'ni başarıyla tamamladı" denildi. Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.

Zorlu koşullar onları durdurmuyor Komandolar görev başında

Zorlu koşullar onları durdurmuyor Komandolar görev başında

Zorlu koşullar onları durdurmuyor Komandolar görev başında


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