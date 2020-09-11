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11.09.2020 - 16:39 |

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisinin kim olacağı merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise yemekleri tadarak puan veriyorlar. Peki 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada programı yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Cuma günü Zuhal Topal'la Sofrada programının kazanını belli oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda kayınvalideler ve Zuhal Topal puanlamayı yapıyor. En çok puanı alan isim ise haftanın birincisi olarak ödülü kazanıyor. Peki 11 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

11 EYLÜL ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın kazananın akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Haftanın birincisi belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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