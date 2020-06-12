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12.06.2020 - 18:30 |

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 12 Haziran'da haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın sezon finali bugün saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. Bir hafta boyunca yemekleri ile yarışan programda en yüksek puanı alan isim haftanın birincisi olacak.Kıyasıya rekabet olan programda haftanın birincisinin kim olacağı araştırılıyor.Peki 12 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada programında birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 12 Haziran'da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinlerin yemekleri yaptığı, kayınvalidelerin yemekleri tadıp, puanlamayı gerçekleştirdiği Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın ve sezon finali ekranlara gelecek. Hafta boyunca en yüksek puanı alacak isim ise haftanın birincisi olacak. İşte 12 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finali ile ilgili detaylar...

PUAN DURUMLARINDA SON DURUM NEDİR?

Vahide Cavındır: 23 puan

Gökçe Başayan: 31 puan

Gülşah Harmankaya: 39 puan

Zübeyde Durmuş: 26 puan aldı.

Roza Budayarova’nın puanı henüz açıklanmadı.

12 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAMINDA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın kazananı henüz belli olmadı. Haftanın birincisi belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
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