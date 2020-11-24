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    24.11.2020 - 15:54 |

    Adalet Sözleri: Adaletsizlik Ve Adalet Kavramı Üzerine Söylenmiş En Anlamlı Sözler

    Değer yargılarımızın önde gelenleri arasında olan adalet ile ilgili olarak bazı durumlarda paylaşımlar yapmak isteriz. Böyle durumlarla karşılaştığınızda adaletle ilgili en güzel sözleri öğrenerek etkileyici paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Sizlerin kolayca paylaşabilmeniz için Adalet sözleri: adaletsizlik ve adalet kavramı üzerine söylenmiş en anlamlı sözleri derledik. Adalet, hakka uygun şekilde davranmayı gerektirir. Fakat birçok durumda adaletsizliğe uğradığımızı hissedebiliriz. Bu önemli kavram birçok hadis, edebi söze, şiire de konu olmuştur.

    Adalet Sözleri: Adaletsizlik Ve Adalet Kavramı Üzerine Söylenmiş En Anlamlı Sözler

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