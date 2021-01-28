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    28.01.2021 - 16:13 | | DHA

    Beş milyonluk cipleri böyle çaldılar!

    İstanbul Esenyurt'ta oto galeriye girerek değeri 5 milyon lira olan iki cipi çalan dört şüpheliden biri yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, içerisinde 350 bin lira olan çelik kasayı da çaldıkları otomobile yükledikleri belirtildi.

    Beş milyonluk cipleri böyle çaldılar!

    Olay, 19 Ocak'ta Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde bulunan oto galeride yaşandı. Dört şüpheli, sabah saatlerinde geldikleri oto galerinin ilk önce alarm sistemini devre dışı bıraktı. Sonrasında tornavida yardımı ile galerinin kapılarını açtı. Şüpheliler, 10 dakika içerisinde anahtarları da içerisinde bulunan ve toplam değeri 5 milyon lira olan iki cipi alarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin cipleri götürme anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    "ÇELİK KASAYI AÇAMAYINCA ÇALDIKLARI OTOMOBİLE YÜKLEDİLER"

    Şüpheliler, oto galerinin ofisinde bulunan çelik kasayı da çaldı. İçerisinde 350 bin lira olan çelik kasayı açmayı başaramayan şüpheliler, kasayı çaldıkları otomobile yükledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan şüpheli Denizhan K.'yı (36), saatler içerisinde evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetten çıkarıldığı sırada "Hırsızlık olaylarıyla bir alakam yok" dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

     

     

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