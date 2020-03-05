Gidiş 60 dönüş 100 TL

İlk gün 150 lira olan bilet fiyatları 60 liraya kadar düştü. Meydanı adeta ‘göçmen otogarı’na çeviren otobüs sahipleri meydana kurdukları masada bilet satışı yapmaya başladı. Masadaki görevli Edirne’ye gitmek isteyen göçmenlere 60 liraya bilet keserek sıradaki otobüse yönlendiriyor. Sıradakiotobüslerden ikisi dolduktan sonra, peş peşe Edirne’ye doğru yola çıkıyor. Pazarkule sınırında camlarına İstanbul tabelası asan şoförler ise, “Kişi başı İstanbul’a gitmek isteyenlerden 100 TL alıyoruz” dedi.











