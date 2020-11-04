Dizayn Mimarı Nedir, Nasıl Olunur? Dizayn Mimarlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Dizayn mimarı mekan tasarımı yapan, proje üreten ve problemlere estetik çözümler getirerek, teknik çözümlerle başarılı bir proje hazırlayan kişilere denilmektedir.

Dizayn Mimarı Nedir?

Dizayn mimarı projenin baş mimarına bağlı olarak çalışan bununla beraber projenin tasarım ve detaylı çizim sürecini yürüten kişiye denilmektedir. Özellikle bir binanın iç ve dış tasarımında büyük bir görevi bulunan dizayn mimarı çeşitli olarak birçok farklı alandan sorumlu olabilir.

Alanların daha verimli kullanılması gibi birçok farklı konuda destek olan dizayn mimarı, projede sıkıntılı olan yerleri estetik ve teknik çözümlerle işi bitirmektir. Dizayn mimarı birçok alanda şantiye, yapım süreci ve teknik konularda proje mimarına destek vermektedir. Bununla beraber görsel faktörlerde, dokunsal faktörlerde veya işitsel faktörlerde de destek vermektedir. Dizayn mimarları yapılacak olan projenin iyileştirilmesine, düzenlenmesine ve daha kullanışlı bir hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Dizayn Mimarı Ne İş Yapar?

Dizayn mimarı şantiye sırasında, projelendirme sırasında birçok aktif rol oynamaktadır. Bununla beraber projelerin saha mühendisi ve mimarıyla konuşarak projenin bitmesi için gereken bütün desteği vermekle görevlidir. Proje bitene ve imalat olana kadar geçen bütün sürecin yönetimi dizayn mimarına aittir.

Projenin yapılışı sırasında saha aşamasında gerektiği durumlarda yapılacak olan hesaplanma dizayn mimarı tarafından yapılmaktadır. Bununla beraber ani gelişen hesaplama, ek çizimler ve bu çizimlerin onaylatılması dizayn mimarının görevidir.

Projenin yapım aşamasında çıkacak olan sorunları çözmek, sahada bulunan problemleri yok etmek ise dizayn mimarlarının en büyük görevleri arasına girmektedir. Projenin yapım aşamasında dizayn mimarı işveren ve diğer konularda koordinasyon sağlamaktadır. Mekanik, elektrik veya statik gibi proje koordinasyonları dizayn mimarları tarafından sağlanmaktadır.

Dizayn Mimarı Nasıl Olunur?

Dizayn mimarı olmak isteyen kişiler, dört yıllık bir üniversitede okuması gerekmektedir. İç Mimarlık veya mimarlık bölümünden mezun olan kişiler dizayn mimarı olarak çeşitli görevlerde iş yapabilirler. Projenin iç ve dış birçok konusunda teknik ve kreatif olarak destek olan dizayn mimarları özellikle projenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için oldukça büyük aktif rol oynamaktadır.

Dizayn Mimarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Dizayn mimarının en büyük görevlerinden biri projenin başından, sonuna kadar iyi bir şekilde oluşan problemleri yok etmektir. Bununla beraber dizayn mimarlarının genel olarak görevleri ise şu şekildedir;

Çizim programları yardımıyla, binaların iç mekan tasarımlarını yapmak, düzenlemek ve planlamak.

Projenin shopdrawing çizimlerini gerçekleştirmek.

İnşaat için kavramsal belirli taslaklar üretmek ve geliştirmek.

Gerekliliğine göre mimari çizim yapmak.

Teknik özellikleri oluşturmak, mühendislik hesaplarını incelemek destek vermek ve destekleyici belgeleri toplayarak inşaat çizimini yapma.

Tasarım sürecini ve özelliklerini takip ederek gerekli olan malzeme miktarını belirlemek.

Isı kaybını ve ısı muhafazasını hesaplamak.

Mimarın gözetimi altında projeler için belirli mali tahminler hazırlamak ve gerekli olan resmi evrakları hazırlamak.

Müşteri için hazırlanacak olan sunumun renkli görsellerini yaratmak.

Şantiye içerisinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını kurmak.

Dizayn Mimarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Dizayn mimarları, projenin başından sonuna kadar gerçekleşen bütün saha içi ve saha dışı işlemleri kontrol etmekle görevlidir. Bununla beraber dizayn mimarları, projede problem olan alanlara da teknik ve estetik olarak destek verebilir.