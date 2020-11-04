Ortodonti Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar? Ortodonti Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortodonti alanında uygulanan yöntemler de değişti. Son yıllarda çene tedavisinde hem sabit hem de hareketli apareyler kullanılıyor. Porselen braketler ve saydam diş telleri iskeletsel problemlerin çok daha kısa sürede düzelmesini sağlamaktadır.



Ortodonti Uzmanı Nedir?



Hem diş hekimliği hem de ortodonti alanında eğitim almış uzmanlara ortodontist adı verilir. Ortodonti uzmanı, diş hekimlerinden farklı olarak yüz ve çenedeki iskeletsel problemleri tedavi eder.



Ortodonti Uzmanı Ne İş Yapar?



Genetik ya da travmatik nedenlere bağlı olarak dişlerin yapısı bozulabilir. Ortodonti uzmanı, dişlerin röntgenini çekerek sorunun kaynağını tespit eder. Diğer dişlerin durumuna ve çene yapısına bağlı olarak hastaya diş teli takar. Günümüzde en çok kullanılan diş tellerinden biri porselen braketlerdir. Şeffaf, metal ve lingual braketler de sıklıkla tercih edilen diğer diş telleri arasında yer alıyor.



Ortontistler üst çene darlığını düzeltmek için sabit - hareketli apareyler ve diş tellerini bir arada kullanır. Alt çenesi geride ya da önde olan hastaları muayene eder ve en doğru tedavi yöntemini belirler. Ortodonti uzmanları, diş hekimlerinin de baktığı birçok hastalığın tedavisinde etkin rol oynar. Örneğin yanak yarasına ve diş etlerinin çürümesine neden olan 20'lik dişlerin çekilmesi için bir ortodonti uzmanından randevu alınabilir.



Ortodonti uzmanının baktığı diğer hastalıklar şunlardır: Dudak Yarığı, Tavşan Diş (Üst dişlerin alt dişlere göre önde olması), Çene Eklemi Bozuklukları, Damak Darlığı, Kırık Diş,



Ortodonti Uzmanı Nasıl Olunur?



Ortodonti, bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle ortodontist olmak için 5 yıllık Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak yeterli değildir. Bu alanda verilen uzmanlık eğitimi 4 yıldır. Toplamda 9 yıllık eğitim sürecinden sonra ortodontist uzmanlığı belgesi alan hekimler ortodonti kliniği açabilir.



Ortodonti Uzmanının Görev ve Sorumlukları Nedir?



Ortodonti alanında uygulanan tedaviler ortalama 1.5 - 2 yıl sürer. Tedavi sürecinin en kısa sürede ve başarıyla sonuçlanması için hasta - doktor diyaloğu çok büyük bir önem taşıyor. Hastalar, doktorların önerilerini ve uyarılarını mutlak surette dinlemeli. Bunun dışında ortodonti uzmanının görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir.



1- Ortodonti uzmanları diş, çene ve yüzdeki düzensizlikleri giderek tedavi yöntemleri uygular.



2- Diş röntgeni çeker ve röntgen filmini inceleyerek hastalığın nedenlerini tetkik eder.



3- Hastaları muayene eder ve onlar için en uygun tedavini yöntemini belirler.



4- Bozuk diş yapısı olan hastalara diş teli takar ve periyodik aralıklarla dişlerin düzelip düzelmediğini kontrol eder.



5- Tedavinin gidişatı hakkında hastaya bilgi verir.



6- Kırık dişlere dolgu yapar



7 - Ortodonti uzmanları ağız bakımı konusunda dikkat etmesi gerekenleri hastasıyla paylaşır.



8- Diş tellerinin zarar görmemesi için beslenme konusunda hastaya tavsiyelerde bulunur.