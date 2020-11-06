Perfüzyonist Nedir, Nasıl Olunur? Perfüzyonistlik Mezunu Ne İş Yapar?

Tıp alanında hücre, doku ve organların doğru çalışabilmesi için beslenmesi işlemine Perfüzyon adı verilmektedir. Perfüzyonist ise kalp ve damarlarda yapılması gereken müdahalelerde kullanılacak makinelerin eğitimli ve yetkili kişiler tarafından kullanılması için eğitim veren Sağlık meslek yüksekokulları bölümü olarak geçmektedir.



Perfüzyonist Nedir?



Perfüzyonist, kalp ameliyatı sırasında gerekli olduğu durumlarda kalp- akciğer makinesini kullanmakla en yetkili ve sorumlu olan kişidir. Kalp ameliyatları sırasında ameliyat olan hastanın metabolik ve fizyolojik olan tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan tek kişi yine Perfüzyonist olarak geçmektedir.



Perfüzyonist Ne İş Yapar?



İlgili eğitimini tamamlamış olan okulundan mezun olmuş olan Perfüsyonistleri tamamen bağlı oldukları kurumlarda diğer doktorlar ile takım halinde çalışmalar yürütmektedir. Ameliyathane içerisinde cerrahi müdahaleler başlamadan önce doktor ile birlikte iş sırasında hangi malzeme ve makine araçlarının kullanılacağının belirlenmesini sağlar. Bunun yanı sıra hastanın tam olarak hayatta kalabilmesi için gerekli olan tüm müdahaleleri makine yardımı ile yapmaktadır. Perfüsyonistin yaptığı diğer işler ise şu şekilde sıralanmaktadır:



- Ameliyat öncesi doktor ile görüşerek hangi ekipmanların kullanılacağını belirler.

- Filtre ve pompaların birleştirilmesi durumlarında bunlar için hazırlık yaparak ameliyata hazır hale getirir.

- Cerrahi müdahale başladığı durumda hastanın makineye bağlanması ile birlikte hastanın sağlık durumunu sürekli olarak inceler ve takip eder.

- Hasta kanındaki oksijen ve karbondioksit oranını takip eder ve vücudun fonksiyon değerlerini normal dereceye gelecek şekilde ayarlar.

- Müdahale sırasında her şeyin olumlu geçmesi ve hastanın durumunun iyi olması için müdahaleyi yapan doktorlar ile sürekli iletişim halinde kalır.



Perfüzyonist Nasıl Olunur?



İleride Perfüzyonist olmak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin yapmaları gereken 4 yıllık üniversitelerin Perfüzyon lisans programlarına girmesi ve burada mezun olması gerekmektedir. Aynı zamanda Perfüzyon olmak için Sağlık Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık Perfüzyon Teknikeri ön lisans programlarını okumaları ve mezun olmaları da bu mesleği yapabilmeleri için yeterli bir kuraldır.



Perfüzyonistin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Hastanelerde farklı hastalıklar için gerçekleştirilmekte olan cerrahi müdahalelerde en hayati ve önemli işlemi yapan kişilerden birisi de Perfüzyonistlerdir. Perfüzyonist olan kişilerin ameliyat sırasında hastaya farklı yöntemler uygulamakta ve bu kişileri sürekli olarak hayatta tutabilmeyi sağlamaktadırlar. Buna göre Perfüzyonistlerin görev ve sorumlulukları da oldukça ağırdır. Perfüzyonistlerin görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:



- Kalp ve akciğer makinesini yönetmek.

- Diğer yetkili uzman doktorlar ile iş birliği içinde çalışmak.

- Gerekli olduğu durumlarda trombosit jel üretimi yapmak.

- Hasta haklarına duyarlı davranmak.

- Mesleki ilerleyişini hızlandırmak için özel bilimsel etkinliklere katılmak ve makaleleri düzenli olarak okumak.

- İhtiyaç halinde donör ve doku organlarının korunması konusunda yardımcı olmak.

- Kan gazları ve kan biyokimyasının incelenmesini sağlamak aynı zamanda gerekli olan tüm işlemleri yerine getirmek.

- Vücut dışı dolaşım desteği bulunan hastalara destek sağlamak.