Sivil Polis Nasıl Olunur? Sivil Polis Olmanın Şartları - 2020

Öncelikle şu bilinmelidir ki sivil polis ve üniformalı polis arasında herhangi bir unvan ve rütbe farkı bulunmaz. İkisi de aynı rütbeye sahip olmasına rağmen verilen görev bakımından farklılık gösterir.



Sivil Polis Nasıl Olunur?



Polis olmak isteyen ve bu mesleği icra etmeyi düşünen pek çok kişi, nasıl sivil polis olacağına dair araştırma gerçekleştirmektedir. Tabii sivil polis olabilmek için ilk olarak lisans veya lisansüstü eğitimlerin ardından polislik sınavını kazanmak gerektiği bilinmelidir.



Bu bağlamda polis olan kişiler atama yöntemi ile sivil polis olma hakkını kazanır. Yani doğrudan sivil polis olma gibi bir durum söz konusu değildir. Pek çok kişi bunun belirli şartlar koşula bağlı olduğunu düşünmektedir. Bu konuda herhangi bir polis memuru bulunduğu birim itibarıyla farklı bir yerde sivil polis olarak mesleğine devam edebilir.



Sivil Polis Olma Şartları-2020



Sivil polis olmak için herhangi bir rekabet ve şart bulunmaz. Buradaki temel unsur emniyet teşkilatı bünyesinde polis görevini gerçekleştirmektir. Farklı polis okullarını bitiren ve değişik birimlerde çalışan polis memurları, belirli dönemlerde atama sürecine girer. Yani sivil polis olabilmek için herhangi bir okul veya kurs bulunmamaktadır. Emniyet teşkilatı bünyesinde bir polisin ataması nereye yapılıyorsa, ilgili birim üzerinden üniformalı ya da sivil olarak memur görevini yapmaya devam eder.



Bir örnek vermek gerekirse herhangi bir birim içerisinde 3 yıl süreyle polislik görevini gerçekleştiren memur, bundan sonra atama talep eder. Gerçekleştirilen atama üzerinden emniyet teşkilatı polis memurunun farklı bir şehre atamasını gerçekleştirir.



Ataması yapılan polis memuru görev yapmaya başladığı birim ne ise ona göre aynı şekilde göreve başlar. Eğer sivil olarak bir çalışma yapılıyorsa buna uygun olarak görevini devam ederken; birim üniformalı olarak çalışıyorsa polis memuru da üniformalı şekilde devam eder. Yani herhangi bir şart veya koşul olmadan, atamaya bağlı olarak memurlar sivil polis olur.