13 Alman vatandaşında koronavirüs çıktı

Toplantının gündeminde “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi” konusu olacak.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke çapında korona virüsüne karşı mücadele kapsamında birleşimin yapılacağı gün sınırlı sayıda personel görevli olacak. Yine birleşim günü, Meclis Başkanlığınca alınan karar uyarınca Milletvekilleri haricinde Meclis’e sivil ziyaretçi ve basın mensubu alınmayacak. Basın mensupları ve halkın, Meclis yayınını BRT ve Meclis sosyal medya sayfasından canlı olarak takip edebileceği belirtilen açıklamada, basına gerekli video ve fotoğraf servisinin de Meclis Başkanlığı basın bürosu tarafından sağlanacağı duyuruldu.