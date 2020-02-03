5 şehidin mezarı açılacak

KKTC Bakanlar Kurulu, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde şehit mezarlarının karışması üzerine 5 şehit mezarının açılmasına karar verdi. Kayıp Şahıslar Komitesi, bir yıl önce Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde kazılara başladı. Kazılar sırasında iki mezarın toplu mezar olduğu ortaya çıktı.

Toplu mezarlarda kemikleri bulunan şehitlerin, şehitlikte ayrı mezarları da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Tekke Bahçesi’ne defnedilen 44 şehidin mezarının yeniden açılmasını ve kimliklerinin yeniden belirlenmesini istedi.

Şehit Aileleri Derneği ile ailelerinin isteği üzerine KKTC Bakanlar Kurulu harekete geçti. Bakanlar Kurulu, ilk etapta 5 şehide ait mezarın açılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun kararının resmi gazetede yayınlanması sonrasında, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde mezarlar açılacak. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “Bakanlar Kurulu’na sunulan önerge onaylandı ve 5 şehide ait mezarların açılması kararı alındı” dedi.

‘Babam başka mezarda’

Açılacak mezarlardan biri de şehit Ecvet Yusuf’a ait. Şehit Ecvet Yusuf’un da açılan mezarda kemikleri çıkmıştı. Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon, “Çok üzüldük. Hala kabullenmiş değiliz. 45 yıl boyunca babamla hiç bağımı koparmadım. Hep babama gittim mutlu günlerimde, kötü günlerimde. Her saat onunla sohbete gittim. Ama 45 yıl boyunca ben babamın olmadığı mezara gitmişim. Babam ise başka mezardaymış” dedi.

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi, bir yıl önce Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde kazılara başlamış, kazılar sırasında iki mezarın toplu mezar olduğu ortaya çıkmıştı. Toplu mezarlarda kemikleri bulunan şehitlerin, şehitlikte ayrı mezarları da olduğu belirlenmişti. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ve şehit aileleri mezarların açılması çağrısı yapmıştı.