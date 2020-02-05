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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘5 yıl daha kaybedemeyiz’
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    05.02.2020 - 07:00 |

    ‘5 yıl daha kaybedemeyiz’

    Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele ilçesinde düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

    ‘5 yıl daha kaybedemeyiz’

    Burada konuşan Erhürman, adada barış istediklerini dile getirerek, bir an önce çözüme ulaşabilmek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu topraklarda artık öngörülebilir bir durum istediklerinin altını çizen Erhürman, “Belirsizlik istemiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız, yarınlarını, önlerini görebilsinler istiyoruz. Ve bunun için çalışmak istiyoruz” diye konuştu. CTP’nin kurulduğu günden bu yana barış, demokrasi ve halkların kardeşliği temelinde siyaset yürüttüğünü vurgulayan Erhürman, “Herkes için barış, demokrasi ve özgürlük istiyoruz. Biz yapmazsak Kıbrıs Türk halkının 5 yıl daha kaybedeceğini ya zemin kayarak kaybedeceğini ya da Cumhurbaşkanlığı makamının sembolik bir makam olarak kalması suretiyle kaybedeceğini biliyoruz. Buna izin veremeyiz, vermemelisiniz” ifadelerini kullandı.

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