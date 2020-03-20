BİST85.1950EURO70,03USD6,51-0,55ALTIN309,820,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri 65 yaş üstü vatandaşların ilaçları eve teslim
    ABONE OL
    20.03.2020 - 07:00 |

    65 yaş üstü vatandaşların ilaçları eve teslim

    İskele Belediyesi ile Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’nin koronavirüs önlemleri kapsamında birlikte hareket edeceği, 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aylık ilaçlarının evlerine teslim edileceği açıklandı.

    65 yaş üstü vatandaşların ilaçları eve teslim

    İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele ve 17 köyünde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.00-11.00 saatleri arasında İskele Sağlık Merkezi’ne 371 23 19 numaralı telefondan ulaşmaları ve ilaçlarını yazdırmaları durumunda, ilaçlar 1 gün içinde evlerinde teslim edilecek. İlaçların teslimatı İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılacak.

    Söz konusu hizmet 23 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda hizmet verilecek köylerin talep ve teslim tarihleri şu şekilde:

    “Kalecik-Boğaz-Boğaztepe / Talep 23 Mart 2020 Pazartesi / Teslim 24 Mart 2020 Salı
    Ergazi-Turnalar-Yarköy-Kurtuluş /Talep 24 Mart 2020 Salı / Teslim 25 Mart 2020 Çarşamba
    Aygün-Ötüken-Kuzucuk / Talep 25 Mart 2020 Çarşamba / Teslim 26 Mart 2020 Perşembe
    Ağıllar-Altınova-Sınırüstü-Boğaziçi/Talep 26 Mart 2020Perşembe/Teslim 27 Mart 2020 Cuma
    Ardahan-Topçuköy / Talep 27 Mart 2020 Cuma / Teslim 27 Mart 2020 Cuma
    Bahçeler-İskele / Talep 30 Mart 2020 Pazartesi / Teslim 31 Mart 2020 Salı”

    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

    Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber