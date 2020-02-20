BİST119.1960EURO6,57-0,07USD6,090,01ALTIN315,020,73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Akıncı, butik otelleri gezdi
    ABONE OL
    20.02.2020 - 07:00 |

    Akıncı, butik otelleri gezdi

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa surlar içinde faaliyet gösteren butik otellerden ikisini daha ziyaret etti.

    Akıncı, butik otelleri gezdi

    Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Birgül Güvenir Beyatlı’nın restore ederek hizmete açtığı Nicosia Eagle Eye ve Swallow adlı butik otellere giden Akıncı, her iki otelin bulundukları çevreyle uyumlu ve geleneksel dekorlu iç avlularıyla huzurlu yaşam alanları olarak Lefkoşa surlar içinin tarihi dokusuna değer kattığını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki butik otelin yaşam bulmasına emek koyanları kutladı.

    Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber