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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Alman turist dışında başka bir vaka yok’
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    12.03.2020 - 07:00 |

    ‘Alman turist dışında başka bir vaka yok’

    .Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de 65 yaşındaki kadın Alman turist dışında herhangi bir korona virus vakası olmadığını söyledi. Pilli, hasta ve karantinada tutulan kocasının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

    ‘Alman turist dışında başka bir vaka yok’

    Pilli, ülkede hastalıkla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu ifade ederek, ülkede herhangi bir salgın olmadığını ve hastaneye her başvuranın korona virus hastası olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

    Ülkede Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm birimlerin ortak çalışmasıyla ilaçlama çalışmaları ve tedbirlerin sürdüğünü ifade eden Pilli, ancak herkesin de üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve kişisel temzlik ile işyeri hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

    Pilli, “Halkımız rahat olsun demiyorum. Herkes kendine düşen görevi, hijyen önlemlerini yerine getirirse hiçbir sorun yaşamayız” dedi.

    Pilli, maske kullanımına da işaret ederek, “Hasta değilsen maske takmaya gerek yoktur. Maskeyi hasta olan kişi takar. Kişilerin yapmasi gereken ellerini sürekli yıkamasıdır ve hijyene dikkat etmesidir” ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüs ve ülkede alınan önlemler ile ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, testlerin ülkede yapıldığını ve 4-5 saatte test sonuçlarının çıktığını ifade ederek, ülkede gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

    Lefkoşa Devlet Hastanesinde karantina bölümünde tek vaka olduğunu, bunun da 65 yaşındaki Alman turistin olduğunu ifade eden Pilli, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

    Karantinadaki kocasının da sağlık durumunun iyi olduğunu ve onda bir bulgu tespit edilmediğini ifade eden Pilli, şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde bu 2 kişinin olduğunu kaydetti.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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