BİST118.3420EURO6,580,12USD6,020,09ALTIN304,110,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Asgari ücret 3 bin 132 TL
    ABONE OL
    11.02.2020 - 07:00 |

    Asgari ücret 3 bin 132 TL

    Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirledi. Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu

    Asgari ücret 3 bin 132 TL

    Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla dün yaptığı dördüncü toplantıda, asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren brüt saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3.600 TL, net 3 bin 132 olarak belirledi.

    Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki asgari ücrete göre artış oranının yaklaşık 5.9 olduğunu belirtti.

    Toplantıdan çıktılar

    Tekakpınar, dün gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katıldığını ifade ederek, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti  ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu kaydetti.

    Tekakpınar, devlet tarafının 5, işveren tarafının 3 evet oyu verdiği toplantıda, işçi tarafının toplantıyı terk ettiğini belirtti.

    Tekakpınar, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Yasa’nın 7. ve 9. maddelerin verdiği yetkiye dayanarak  asgari ücreti görüşmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak tarihinde ikinci, 30 Ocak tarihinde ise üçüncü toplantısını yaptığını anımsatarak, komisyonun bugünkü toplantısında yeniden tarafları toplayarak  görüşlerini ortaya koyduğunu ve 2020 yılının ilk asgari ücretini  belirlediğini kaydetti.

    Tekakpınar, yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası  işe alınanlara  bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisinin de oylamaya sunularak, önerinin oy çokluğu ile kabul edildiğine dikkat çekti.

    Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu.

    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sinir ilaçlarında ciddi artış var!

    Sinir ilaçlarında ciddi artış var!

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber