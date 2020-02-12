Asgari ücret artabilir

Sucuoğlu, dün sabah yapılan toplantıda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirlediğini anımsatarak, yeni asgari ücretin 1 Şubat itibarıyla uygulanacağını kaydetti.



Sucuoğlu, asgari ücretin belirlenmesi ardından durum tespiti ve bilgi vermek amacıyla bugün bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.



Bakan Sucuoğlu, yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştıkları yerel istihdamı destekleme projesiyle asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verilmesi uygulamasının haftaya başlatılmasının hedeflendiğini de açıkladı. Sucuoğlu, bu kapsamda 29 bin civarında kişi bulunduğunu ve bu kişilere bir yıl boyunca verilecek katkıyla toplamda 2 bin 400 TL ödeneceğini bildirdi. Sucuoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla dört toplantı gerçekleştirdiğini anımsatarak, asgari ücretin hangi yıllarda hangi oranda verildiği konusunda bilgiler verdi.



Sucuoğlu, 2015 yılında HP (Hayat Pahalılığı) 7.78 iken, asgari ücretin yüzde 3 oranında arttırıldığını, 2016 yılında HP 10.19 iken yüzde 6, 2017’de HP 14.68 iken yüzde 18 arttırıldığını belirterek, kendilerinden önceki 16 aylık dönemde HP 30.46 iken ise asgari ücretin yüzde 31 oranında arttırıldığını anımsattı.

Geçen yıl Mayıs ayında göreve geldikten sonra hükümet olarak ilk asgari ücreti Ağustos ayında tespit ettiklerini ve altı buçuk aylık dönemde toplamda yüzde 13.9 civarında bir artış yaptıklarını ifade eden Bakan Sucuoğlu, Ağustos ayında ve bugün belirlenen asgari ücretle bir yıllık hayat pahalılığının 11.66 olduğu düşünülürse, yaklaşık 2.30’luk bir fazlalıkla bugün itibarıyla toplam 13.9’luk bir artış sağlandığını kaydetti.



Asgari ücretin brüt 3 bin 600 TL olmasıyla yaklaşık 5.9 oranında bir artış sağlandığına dikkat çeken Sucuoğlu, 30 Ocak’ta yapılan toplantıda işçi temsilcilerinin 4 bin 200 TL önerisinde bulunduğunu, daha sonra bunun 4 bin 300 TL’ye çıkarıldığını söyledi.



Kendilerinin bugün 3 bin 700’ü ortaya koyduğu zaman, işçi temsilcilerinin 3 bin 800 veya 3 bin 750 demesini beklediklerini, ancak verilemeyeceğini bildikleri halde 4 bin 300’den geri adım atmadıklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, “Bu dar imkanlar çerçevesinde en azından 100 TL’lik bir fırsat da bu şekilde kaçırıldı” şeklinde konuştu.





‘Bir artış daha yapılabilir’



Bakan Sucuoğlu, çadır eyleminin biraz da siyasi yöne çekilmeye çalışıldığını belirterek bunu eleştirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün belirlenen asgari ücretin bu yılın son asgari ücreti olmadığını, süreç içerisinde sektörel gelişmelerin takip edileceğini, eğer gerekli görülürse, senenin ortası denilen haziran veya temmuz ayında asgari ücretin bir daha tespit edileceğini ve eğer gerekli görülürse yıl sonu bir daha artış yapılabileceğini kaydetti.