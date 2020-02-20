Aşk ile Federasyon

Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı geçtiğimiz günlerde nisan seçimi için eşi Meral Hanımefen-diyle birlikte seçim kampanyası çerçevesinde Girne sahilde PR çalışmasını gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bunca gürültünün ardından masmavi Akdeniz’in sesi iyi geldi… Evet, biz bu adaya aşk ile bağlıyız” dedi. Mustafa Akıncı Kıbrıs adasına aşıktır. Bunda bir bahis yoktur. Fakat siyasi yönetim biçimi olarak Akıncı federasyon modelli çözüme de aşıktır.

Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs sorununun önemli konularından birisi olan “Kapalı Maraş” için “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ve ilgili bürokrat ve siyasetçiler katıldı. 1974’ten itibaren kapalı olan Maraş bölgesini Sayın Oktay ve ilgili hazirûn gezerek bölge hakkında yerinde tespitler yaptılar. Sayın Oktay “Tarihi bir günde, muhteşem bir bölgedeyiz. Kıbrıs’ta yarım asırdır barış arayışı içindeyiz. Bu muhteşem manzara bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. İki toplumun kaybettiği bir ortamdayız. Türk milletinin bir özelliği vardır: Gittiği yere barış götürür. Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım” demiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’ın hitabı, konuya bakışı, Türk’e göre ve Türk menfaati yönünde milli ve doğru bir duruştur. Maraş için Sayın Oktay “Vakıf malları satılamaz, evrensel kuraldır. Arşiv elimizde. Ciddi bir çalışmamız var. Mülkle ilgili iddialar için ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’ var. Burada değerlendirilir, karar verilir, böyle bir mekanizma mevcut” demiştir. Bu beyanı açık bir şekilde Maraş bölgesinin Osmanlı Vakıfları’na ait olduğunun ve uluslararası hukukta Osmanlı Vakıf senetlerini tapu olarak gördüğünün ayan beyan açıklamasıdır. İşin özün Kapalı Maraş Kıbrıs Türkü’nün hakkı ve malıdır.



Akıncı açıklaması



Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaati doğrultusunda gerçekleşen Maraş yuvarlak masa toplantısı neden Sayın Akıncı’yı rahatsız etmiştir. Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamada Maronit konusunu örnekleyerek “Zamanlama yanlıştır, yapılan açıklamalar tutarsızdır, arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır” demiştir. Cumhurbaşkanlığı siyaset üstü bir makamdır. Seçim sürecinde olunsa bile Kıbrıs Türkü için çok önemli konulardan biri olan Kapalı Maraş gündemdeyken iç siyaset ve muhalefet anlayışını bırakarak, milli ve devlet aklını temsil eder nitelikte Kapalı Maraş’a katkı sunmalıdır. Kıbrıs Türkü için Cumhurbaşkanlığı makamı, siyasi ikbal ve federasyon hayali değildir. Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler yürüten, bölgenin şart ve koşullarına göre devlet ve millet aklıyla siyaset yürüten bir makamdır. Nisan seçimlerine kadar, başta Kıbrıs Sorunu ve Kapalı Maraş konusu, Türkiye ile olan ilişkiler Cumhurbaşkanı Akıncı için seçime malzeme olacak ana argümanlar olacağı aşikardır. Kıbrıs Türkü uzlaşı ve diplomasi yerine, çatışma ve gerilim siyasetini tercih eden federasyona aşık siyasi kimliklere sandıkta cevap vereceği de aşikardır.