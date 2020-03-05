Atık malzeme ile heykel yarışması

Vakıf’tan verilen bilgiye göre, basın toplantısında, Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs konuştu. Yarışmaya katılan eserler, kendi kategorileri içerisinde, K.T. Eğitim Vakfı Sanat Komitesi Başkan ve yarışma jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

KTEV tarafından her kategoride başarılı bulunan 3 esere, 750,00 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) maddi destek sağlanacak. Ayrıca; yarışma sonunda her kategorideki 1 esere mansiyon ödülü TELSİM tarafından verilecek.