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    HaberlerKıbrıs Haberleri Atık malzeme ile heykel yarışması
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    05.03.2020 - 07:00 |

    Atık malzeme ile heykel yarışması

    Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ile TELSİM işbirliğinde “Atık Malzeme Heykel Yarışması” düzenleniyor. Yarışma 15 Nisan Çarşamba günü 10.00-15.30 saatleri arasında Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek. 5. Atık Malzeme Heykel Yarışması KTEV ve TELSİM’in gerçekleştirdiği ortak basın açıklaması ile vatandaşlara duyuruldu.

    Atık malzeme ile heykel yarışması

    Vakıf’tan verilen bilgiye göre, basın toplantısında, Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs konuştu. Yarışmaya katılan eserler, kendi kategorileri içerisinde, K.T. Eğitim Vakfı Sanat Komitesi Başkan ve yarışma jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.
    KTEV tarafından her kategoride başarılı bulunan 3 esere, 750,00 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) maddi destek sağlanacak. Ayrıca; yarışma sonunda her kategorideki 1 esere mansiyon ödülü TELSİM tarafından verilecek.

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