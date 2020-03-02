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    HaberlerKıbrıs Haberleri Bakan Atakan’dan karayolları Gazimağusa şubelerine ziyaret
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    02.03.2020 - 07:00 |

    Bakan Atakan’dan karayolları Gazimağusa şubelerine ziyaret

    Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Karayolları Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin Gazimağusa şubelerini ziyaret etti.

    Bakan Atakan’dan karayolları Gazimağusa şubelerine ziyaret

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Atakan, Karayolları Dairesi Gazimağusa Şubesi’nin yetki alanında bulunan bazı yol projelerinin uygulanması konusunda Şube Amiri Hasan Doğan’dan çalışma başlatmasını istedi. Atakan’ın ziyareti sırasında Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun hazır bulundu.

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