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    HaberlerKıbrıs Haberleri Bakanlıktan 5 maddelik korona önlemi
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    11.03.2020 - 07:00 |

    Bakanlıktan 5 maddelik korona önlemi

    Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Korona virüs vakasının tespit edildiğine işaret ederek, halkın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemlerin önemini vurguladı.

    Bakanlıktan 5 maddelik korona önlemi

    Bakanlık alınması gereken bireysel önlemleri şu şekilde açıkladı:

    1- Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamaları, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerini, su, sabun ve alkol bazlı dezenfektan ile sık sık yıkamaları.
    2- Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişilerin gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri.
    3- Hasta kişilerin öksürüp veya hapşırırken tek kullanımlık bir mendil kullanmaları yoksa dirsek içine hapşırmaları.
    4- Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişilerin aşağıda yer alan iletişim numaralarını aramaları. (0533 8501188 veya 0548 8501188; KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatları )
    5- Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrencilerin durumu okullarına haber vererek 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine gitmemeleri gerekmektedir.

    Sağlık Bakanlığı hasta kişilerin temaslıları ile ilgili sağlık önlemlerini aldığını, sadece bir kişide korona virüsü tespit edildiğini ve konuyla ilgili gerekli açıklamaların Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaya devam edeceğini belirtti.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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