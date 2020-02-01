‘Barış Gücü’nün görev süresi uzatıldı’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’taki Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili dün aldığı karar hakkında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan değerlendirmede,“BM Güvenlik Konseyi aldığı kararla, Kıbrıs Rum liderliğinin tüm çabalarına rağmen, adada taraflar arasında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çok önemli bir irade ortaya koymuştur” denildi.



Açıklamada, Bakanlığın etkin ve proaktif diplomasi yoluyla yaptığı girişimler sonucunda, Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm rapor ve kararlara giren “taraflar arası işbirliği çağrısı”, BM Güvenlik Konseyi’nin dün aldığı kararla detaylandırıldığı ve bu çağrılara, diğer alanlar yanında, ekonomik ve ticari işbirliğinin de dahil edildiği belirtildi.



İçinde bulunulan konjonktürde Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki gelişmeler de göz önüne alındığında, karşılıklı bağımlılık ilkesiyle oluşturulacak ekonomik ve ticari işbirliğinin, iki tarafa olumlu katkılar sağlayacağı belirtilen açıklamada, “İki halk arasındaki güveni artıracak, bölge istikrarına da katkıda bulunacaktır. Bugün alınan kararla yapılan bu çağrının bir an önce hayata geçirilmesine yönelik olarak atılacak adımlar konusunda fikir geliştirmeye ve çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle duyurmak isteriz” denildi.