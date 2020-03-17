Başkent sokakları boş

Halka sık sık “Evinizde kalın, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın, kişisel hijyen kurallarına dikkat edin” çağrısı yapılıyor.

10 Mart Salı günden itibaren olağanüstü gündemle toplanan, salgını önlemek için bir dizi karar üreten Bakanlar Kurulu, ilave tedbirleri görüşmek üzere bugün de toplantı yapıyor. Hükümet yetkililerinin önlemleri masaya yatırdığı Başkent’te sokaklar boş, marketlerse önceki günlerdeki yoğunluk olmasa da dolu. Rağbet gören ürünlerin başında ise ekmek geliyor. Öte yandan marketler raflardaki eksik ürünlerin bir çoğunu tamamlasa da bazı marketlerde kolonya gibi hijyen için kullanılabilen ürünler bulunamıyor.

Lefkoşa’nın göze çarpan en sessiz yerlerinden biri de Surlariçi. Bölgedeki sessizliğin en büyük tanığı ise sokak kedileri.