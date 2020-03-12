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    12.03.2020 - 07:00 |

    Belediyeler Birliği’nden korona önlemleri

    Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kararlar aldı.

    Belediyeler Birliği’nden korona önlemleri

    Hükümetin aldığı önlemlere paralel alınan önlemler arasında tüm belediyelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarının artırılması; tüm etkinlikler ve ziyaretlerin ertelenmesi veya iptali var.

    Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar, Yürütme Kurulu, kültürel etkinliklerin ve 18-24 Mart arasında her yıl Belediyeler tarafından yapılmakta olan yaşlılarla ilgili etkinliklerin ertelenmesine karar verdi.

    Önlemler arasında “Türkiye ve üçüncü ülkelere yapılacak programlanmış ziyaret ve çalışmalarının iptal edilmesi; temizlik, ilaçlama, haşere ile mücadele hizmetlerinin sıklaştırılması, toplu taşıma araçlarının hijyen denetimi ile ilgili her Belediyenin kendi sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarda yer alması; eğlence ve dinlence yerleri, alış-veriş merkezleri gibi toplu kullanım alanlarının temizlik ve sağlıkla ilgili denetimlerinin artırılması” da yer alıyor.

    Otobüsler ilaçlandı parklar kapatıldı

    Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler uygulamaya başladı. Belediye tarafından uygulanacak tedbirlerin bazıları şöyle:

    Ana caddelerden Şht. Kemal Ünal Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Osmanpaşa Caddesi, Girne Kapısı-Sarayönü-Mahkemeler güzergahı, Lokmacı, Arasta, Bandabuliya, LTB Mezarlığı ve gerekli görülen diğer alanlar belirlenen program dahilinde dezenfektan ile günde 4 kez ilaçlanacak.

    Belediyeye ait 74 durak ilaçlama programında olacak. Üniversitelere ait olanlar da dahil tüm toplu taşıma araçlarında el dezenfektanı bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

    Cuma gününe 10 bin adet koruyucu maske alınacak. Gerekirse bu sayı arttırılacak.

    Belediye sınırları içerisindeki 37 okul ilaçlanacak.

    LTB’ye ait 27 parktaki tüm oyun grupları kullanıma kapatıldı. Restoranlar ve marketlerdeki oyun alanları da kapatılacak.

    Pazar günleri Terminal Alanı’nda yer alan Açık Pazar bu hafta kurulmayacak.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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