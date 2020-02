‘BM’nin raporları dikkate alınmalı’

Hasipoğlu, Barış Gücü’nün görev süresinin, 30 Ocak’ta Güvenlik Konseyi tarafından onaylanarak 6 ay daha uzatılması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, onaylanan 30 Ocak tarihli raporda öne çıkan hususların yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm partilerin farklı yorumlarına tabi olacağına işaret etti. Birleşmiş Milletler’in hidrokarbonlar konusuna ve her iki tarafça yapılan ayrı önerilere de değindiğine işaret eden Hasipoğlu, “Kıbrıs Rum tarafının yapmış olduğumuz paylaşıma dayalı Komite kurulması önerilerini her defasında reddettiğinden bahsetmese de ada etrafındaki doğal kaynaklardan her iki tarafın da hakkının olduğunu ifade etmesi ve bu durumun çözüm için bir fırsata dönüşmesi isteğini belirtmesi önemlidir” dedi.