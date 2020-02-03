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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘BM’nin raporları dikkate alınmalı’
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    03.02.2020 - 07:00 |

    ‘BM’nin raporları dikkate alınmalı’

    Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, adada ne şekilde bir çözüm olacaksa olsun, BM”nin rolünün ve raporlarının önemini dikkate alma gerektiğini vurguladı.

    ‘BM’nin raporları dikkate alınmalı’

    Hasipoğlu, Barış Gücü’nün görev süresinin, 30 Ocak’ta Güvenlik Konseyi tarafından onaylanarak 6 ay daha uzatılması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, onaylanan 30 Ocak tarihli raporda öne çıkan hususların yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm partilerin farklı yorumlarına tabi olacağına işaret etti. Birleşmiş Milletler’in hidrokarbonlar konusuna ve her iki tarafça yapılan ayrı önerilere de değindiğine işaret eden Hasipoğlu, “Kıbrıs Rum tarafının yapmış olduğumuz paylaşıma dayalı Komite kurulması önerilerini her defasında reddettiğinden bahsetmese de ada etrafındaki doğal kaynaklardan her iki tarafın da hakkının olduğunu ifade etmesi ve bu durumun çözüm için bir fırsata dönüşmesi isteğini belirtmesi önemlidir” dedi.

    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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