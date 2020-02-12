BİST119.798 0EURO6,580,07USD6,020,13ALTIN303,47-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Bu hafta yağmurlu geçecek
    ABONE OL
    12.02.2020 - 07:00 |

    Bu hafta yağmurlu geçecek

    Hava, hafta boyunca yağmurlu olacak.

    Bu hafta yağmurlu geçecek

    Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre bölge soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.

    Hava hafta boyunca parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu; cuma parçalı çok bulutlu, hafta sonu parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

    En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13 - 16 şC dolaylarında seyredecek.
    Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da okullar bugün tatil mi? Valililikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?

    Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da okullar bugün tatil mi? Valililikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber