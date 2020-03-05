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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Buzlar Çözülme’den sahne alıyor
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    05.03.2020 - 07:00 |

    ‘Buzlar Çözülme’den sahne alıyor

    Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri bugün Antalya Devlet Tiyatrosu’nun “Buzlar Çözülmeden” oyunuyla devam edecek.

    ‘Buzlar Çözülme’den sahne alıyor

    Savaşın, kinin, nefretin, güzelliğin, iyiliğin, barışın sebebi olan biz insanların yaptıklarımızı gözler önüne sererek nelerin olması ve nelerin olmaması gerektiğini anlatan oyun tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cevat Fehmi Başkut’un eseri olan oyunun yönetmeni K. Alpay Aksum.
    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 20:00 de başlayacak oyunun konusu şöyle: “Tımarhaneden kaçan bir grup hasta, karın yolları kapadığı bir kasabaya ulaşarak yönetimi ele geçirirler. Kaymakam, hakim, jandarma komutanı ve doktor kılığında çalışarak, kasabada öteden beri süregelen sömürü düzenini ve aksayan bürokrasiyi düzeltip halkı mutlu ederler.”

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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