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    28.02.2020 - 07:00 |

    Çalışma izinlerinde yeni dönem

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Mart tarihinde uygulamaya konacak yeni otomasyon sistemi ile çalışma izinlerinin pasaport üzerine işlenmeyeceğini ve çalışma izin merkezine pasaport bırakmak ve beklemek gerekmeyeceğini duyurdu.

    Çalışma izinlerinde yeni dönem

    Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni sistemle, tüm süreçlerin tek ekrana alındığı, sağlık işlemlerinin sonuçlarının sistemden online olarak görülebileceği belirtildi.

    Açıklamada, başvurunun ardından mühür işlemi için Çalışma İzin Merkezi’ne gelen ve çalışma izni almak isteyen kişilerin işlemlerinin hizmet veren memur tarafından alınıp, aynı anda tamamlanıp, çalışma izin belgesi verilerek sonuçlandırılacağı belirtildi.

    “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait csgb.gov.ct.tr web sitesinde yapılacak güncellemeden dolayı, online çalışma izni başvuruları 28 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.00’da durdurulacaktır” denilen açıklamada, online başvuru işlemlerinin, 2 Mart’tan itibaren yeniden yapılabileceği kaydedildi.

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