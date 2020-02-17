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    HaberlerKıbrıs Haberleri Çalışma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
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    17.02.2020 - 07:00 |

    Çalışma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

    Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesimde, bugün asfaltlama yapılacak.

    Çalışma nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

    Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışması 09.00-18.00 saatleri arasında olacak. Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt Lefke bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak.

    Ulaşım, Güzelyurt Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım, Güzelyurt Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacak. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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