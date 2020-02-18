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    HaberlerKıbrıs Haberleri CSO konseri ayakta alkışlandı
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    18.02.2020 - 07:00 |

    CSO konseri ayakta alkışlandı

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü Konseri, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

    CSO konseri ayakta alkışlandı

    Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Konserde, Şef Ali Hoca yönetiminde soprano Mine Kurtoğlu ve Sermin Dikmen Töre, Bas Tuncay Kurtoğlu ve Bariton Tuğrul Enver Töre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne aldı.

    Konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, GioachinoRossini, PietroMascagni, Giacomo Puccini, Emmerich Kalman, ColePorter, Franz Lehar, Necdet Koyutürk ve Dede Efendi’nin eserleri seslendirildi.

    CSO konseri ayakta alkışlandı

    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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