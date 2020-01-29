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    HaberlerKıbrıs Haberleri Demir korkuluk ok gibi saplandı
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    29.01.2020 - 07:50 |

    Demir korkuluk ok gibi saplandı

    20 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Lefkoşa Girne Kapısı’ndaki demir korkuluklara çarptı. Kopan bir demir korkuluk aracın ön camından içeriye girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

    Demir korkuluk ok gibi saplandı

    Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün sabah 08.00 sıralarında meydana geldi.

    Can Uğuroğlu (20), yönetimindeki JZ 468 plakalı salon araçla Lefkoşa’da, Girne Caddesi üzerinde kuzeye doğru süratli ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Araç, yolun sağından çıkarak kaldırıma, ardından da demir korkuluklara çarptı. Kopan bir demir korkuluk aracın ön camından içeriye girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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