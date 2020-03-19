Diğerleri ise düşündüğünü düşünür…

İnsanlık tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Evrenin ve dönemin yaşayanları için hayati önemdeki olaylardır. Bunları genel olarak düşündü- ğümüzde 1914-Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması, 1915-Çanakkale Savaşı, 1929-Wall Street’in çöküşü, 1939-Nazilerin Polonya’yı işgali, 1945-Atom bombaları, 1945-Birleşmiş Milletler (BM)’in kurulması, 1969-Apollo 11’in Aya inişi, 1986-Çernobil faciası, 1989-Berlin Duvarı’nın yıkılması, 2001-Dünya Ticaret Merkezi saldırısını sıralayabiliriz. Saydığımız olaylar, vuku bulduğu siyasi coğrafyalar başta olmak üzere genel olarak insanlığı ve dünyayı yakinen etkileyen, değiştiren önemli gelişmelerdir. Siyaset kurumlarının tekrar revize edilmesi, para piyasalarının el değiştirmesi, diplomasi kurallarının tekrar yazılması ve din olgusu üzerinden toplumların şekillendirilmesine kadar giden birçok etkisi mevcuttur. İnsanlık tarihi için dönüm noktası olan bu önemli olaylar için birçok varsayım ve teori vardır. Birileri ya da ülkeler tarafından planlı bir şekilde yapıldığı, üst akıl denilen bilinmezin oyunu olduğu, İkinci Cihan Harbi galip devletlerinin planladığına kadar giden, masal şeklinde dinlenen bir sürü teori ve olasılık dile getirilmektedir. Gerçekte kim ve kimler tarafından yapıldığının bir önemi de yoktur. Önemli olan insanlığın, doğanın, hayvanların, sosyal ve siyasal çevrelerin doğrudan etkilendiği ve değişime uğradığı gerçeğidir. Merhum yazar ve çevirmen Cemil Meriç’in bir sözü “Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür” şeklindedir. Cemil Meriç’in bu güzel sözü olasılık ve ihtimal üzerine düşünülen önemli olayları açıklar niteliktedir.

Korona Virüsü

Yaşadığımız yüzyılın en önemli insanlık olayı da 2019’da Çin’de görülen Koronavirüsdür. Tıp dilinde Covid-19 olarak adlandırılır. SARS ve MERS virüsleri gibi kontrolsüz bir şekilde yayılan öldürücü bir virüstür. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta da görülen, dünyanın önlem aldığı ve bizlerin de devletimizin aldığı kurallara uyarak önlem almamız gereken, insanlık için savaştan daha tehlikeli bir virüstür. İnsan bedeninde kendini göstermesi, kuluçka denilen 14 günlük süre ve sonrası kontrol altına alınmazsa ölüme kadar giden bir süreçtir. Siyaset ve ideolojiler üstü düşünülmesi gereken önemli bir konudur. “Biyolojik bir silah mı, yoksa kontrolsüz yayılan bir hastalık mı?” sorularını bir kenarda tutarak, hijyen kuralları ve sosyal sterilizasyon yaparak kendimizi ve insanlığı korumalıyız.

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Güneş batmayan ülke İngiltere için hazırlanan Koronavirüs raporu The Guardian ile servis edildi. Raporda “Virüs, İngiltere’nin yüzde 80’ine bulaşabilir. Salgın 2021 baharına kadar sürebilir” şeklinde çok önemli bir açıklama mevcuttur. Rapor genel olarak virüsle mücadelede eksiklik olduğunu düşünerek siyasi irade ve İngiliz devletini suçlamaktadır. Los Angeles Times’da çıkan bir haberde de Amerikan halkının virüsle mücadele şeklini göstermektedir. Haberde “California, Washington ve New York başta olmak üzere özellikle virüsten en çok etkilenen eyalet ve bölgelerde silah ve cephane satışlarında hızlı bir artış görülüyor.” denmektedir. Ülkemizde marketlerde limon kolonyası ve gıda maddelerinin alınmasıyla virüs mücadelesi verilmektedir. İnsanlık ne kadar etkilenir, ne kadar etkilenmez, nasıl mücadele eder bilinmez fakat Koronavirüs sonrası insanlık ve düzen yeni bir şekle bürünecektir. 14 gün kuralına uyarak biz de bireysel hasta olmama mücadelemizi verelim.