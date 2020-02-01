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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Doğrudan ticaret yeniden başlayabilir’
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    01.02.2020 - 07:00 |

    ‘Doğrudan ticaret yeniden başlayabilir’

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

    ‘Doğrudan ticaret yeniden başlayabilir’

    Londra temaslarını değerlendiren Özersay, Londra’da Birleşik Krallığın AB’den çıkışı (Brexit) sonrasında ortaya bazı fırsatlar doğacağı gerçeğinden yola çıkarak, bu ülke ile yıllar önce olduğu gibi yeniden doğrudan ticaret yapılması için görüşmeler yaptıklarını, bu konuyu gündeme taşımaya çalıştıklarını söyledi.
    Brexit ile birlikte yıllar önce yapılan doğrudan ticarete yeniden başlanabileceğine dikkat çektiklerini, bu konuda Lordlar Kamarasında görüşmeler yaptıklarını, ayrıca milletvekilleri ile görüştüklerini ifade eden Özersay, özellikle Brexit öncesinde İngiltere’nin AB ile bundan sonra ticaretin nasıl yapılabileceğinin konuşulduğu bu günlerde yapılan bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı. Kıbrıs sorununun bugün içinde bulunduğu durumun daha doğru anlaşılması ve farklı çözüm önerilerinin uluslararası toplumun gündemine taşınmasının önemine de dikkat çeken Bakan Özersay, “Proaktif bir diplomasi ile Kıbrıs Türk’ünün sesini duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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